Prise d’armes suivie de défilé militaire : 1.867 éléments vont se produire à la place de l’Indépendance

Le 62e anniversaire de la fête de l’indépendance va se dérouler ce 04 avril 2022 à la place de l’Indépendance sous le thème : Force de défense et de sécurité et résilience nationale.

Le chef d’état-major des armées, le général Cheikh Wade est déjà arrivé sur les lieux ainsi que le commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, le commandant Moussa Fall et le haut chancelier de la République, le général Meïssa Niang.



Dans ce défilé militaire, les écoles de formation militaires et paramilitaires de même que les troupes interarmées (terre et mer), des eaux et forêts, de l’administration pénitentiaire seront de la partie ce matin. Ainsi, 1.867 défilants vont passer ce 04 avril 2022 avec notamment une absence des troupes motorisées.





Il faut noter que les institutions font également partie de la résilience de même que les populations. D’où l’importance du concept armée-nation qui doit ainsi être un état d’esprit marquant le pays pour mieux faire face aux enjeux sécuritaires.



Les personnalités politiques sont aussi présentes à cette cérémonie de prise d’armes. On peut citer entre autres, le maire de la ville de Dakar, les présidents de conseil, le président Moustapha Niasse, Idrissa Seck, président du conseil économique social et environnemental, d'anciens premiers ministres comme Aminata Touré, Aguibou Soumaré, Souleymane Ndéné Ndiaye, Mahammed Boun Abdallah Dione, tout comme d'anciens présidents de l’Assemblée nationale tels Pape Diop et Mamadou Seck.