Pris la main dans l'or africain : L'aumône des Émirats Arabes Unis au G5 Sahel

Les Émirats Arabes Unis ont pris l'engagement d'investir pas moins de 30 millions de dollars (17 milliards FCFA) au G5 Sahel, constitué de cinq pays du Sahel touchés directement par le terrorisme. L'annonce a été faite, selon la presse burkinabé, par le président Roch March Christian Kaboré. Le président du Faso effectue depuis mardi 23 avril, une visite de travail de 72 heures aux Emirats Arabes Unis.

Le G5 Sahel ou « G5S » est un cadre institutionnel de coordination et de suivi de la coopération régionale en matière de politiques de développement et de sécurité, créé lors d'un sommet du 15 au 17 février 2014 par cinq États du Sahel : Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger et Tchad.

Mais au moment où le chef de l'Exécutif du pays des hommes intègres annonce la bonne nouvelle sur Instagram, Reuters fait une révélation de taille à propos de l'or frauduleusement extrait d'au moins 46 pays africains dont le Mali et le Niger qui sont membres du G5 Sahel.

Selon l'enquête de l'agence de presse internationale qui s'est intéressée à l'année 2016, les Émirats Arabes Unis ont, importé 446 tonnes d'or pour un montant de 15,1 milliards de dollars, près de 9 000 milliards FCFA.

D'après l'enquête de Reuters lue par Dakaractu, le procédé par lequel l'or sort du continent pour atterrir aux Émirats Arabes Unis est le suivant : les mineurs vendent à des intermédiaires qui le transportent ou l'échangent au delà des frontières poreuses, occultant au passage ses origines avant que des courriers ne l'emportent hors du Continent. Le commerce de l'or représente 1/5 du PIB des Émirats Arabes Unis.

Donc, en promettant aux pays membres du G5 Sahel un investissement de l'ordre de 17 milliards FCFA, les Émirats Arabes Unis ne retournent à l'Afrique qu'une infime partie des bénéficies de l'or importé par des procédés frauduleux...