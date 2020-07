Principe de l'imputabilité : Birahime Seck accuse l'IGE de couvrir une partie de l'administration centrale.

Quelles ont été les structures épinglées par les derniers rapports publiés par l'Inspection générale d'État (IGE) ? Une question à la laquelle l'organe de contrôle n'a pas totalement répondu a estimé le Forum civil, ce mardi, en conférence de presse, par la voix de son coordonnateur, Birahime Seck. "Il y'a une violation du caractère de l'imputabilité", a-t-il martelé d'un ton résolu, persuadé de la forfaiture de l’IGE. D'après les études approfondies faites par le Forum civil, il est ressorti que l'administration centrale ou du moins une partie de celle-ci, serait "protégée" par les hommes de l'inspecteur général, François Collin. Et pour cause, Birahime Seck de souligner lesdits manquements volontaires consentis selon ses dires, aux pages 27 et 29 du rapport 2016 ainsi qu'à la page 57 du rapport de 2017 évoquant l'existence d'une supposée caisse d'avance entre autres ministères épinglées et à peines citées aux pages 48 et 57 du rapport de 2018...