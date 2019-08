Primes de participation et de qualification des Lions : Les précisions Me Babacar Ndiaye (président de la FSBB)

Les Lions du basket-ball n’ont jamais été confrontés à des problèmes de paiement de primes, selon le Me Babacar Ndiaye. Le président de la FSBB indique qu’il ne faut pas confondre primes de participation et de qualification. « Certains n’ont même pas droit à une prime de qualification », a-t-il précisé. Le capitaine Maurice Ndour et Hamedy Ndiaye n’ont pas claqué la porte, précise encore Me Ndiaye, qui ne nie pas les « revendications » de certains joueurs.