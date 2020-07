Prime de motivation Covid-19 / Cte Ziguinchor : La mise en garde des blouses blanches à l’Etat du Sénégal.

Après plusieurs reports, les agents de santé qui prennent en charge les malades atteints de la Covid-19 au Centre de traitement épidémiologique de Ziguinchor (Cte/Z) ont tenu un sit-in ce lundi pour dénoncer ce qu’ils considèrent comme une discrimination. En effet, ils s’estiment jusqu’à présent exclus des primes de motivation annoncées par le chef de l’État. D’ailleurs, ils sont soit choisis par la tutelle ou venus volontairement pour servir.



Mame Khassim Ndiaye, infirmier et porte-parole des travailleurs du centre de traitement épidémiologique de Ziguinchor dénonce. « Depuis le 23 juin nous sommes là. L’État du Sénégal a octroyé une prime spéciale à tout agent qui travaille dans les Cte. Depuis le mois de mars, nous sommes restés sans prime aucune et au même moment nos collègues qui sont dans le reste du pays, dans les autres Cte, perçoivent leurs primes chaque mois. C’est ce que nous déplorons et dénonçons avec la plus grande énergie. »



Ainsi, ils préviennent les autorités. « Nous interpellons le ministre de la Santé et au stade supérieur le président de la République sans quoi nous allons faire un arrêt de travail. C’est une situation qu’on ne peut plus supporter. Ziguinchor est un centre référence. Tous les cas graves de la sous-région sont internés à Ziguinchor. La situation est grave ici. Nous mettons en garde les autorités sans quoi nous mettrons à exécution notre plan », révèle-t-il.