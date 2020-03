Prière du vendredi : Les mosquées de Dakar se soumettent à la mesure d’interdiction.

La décision des autorités étatiques portant fermeture des mosquées sur l’étendue du territoire régional a bien été respectée. En effet, la prière de ce vendredi 20 mars n’a pas été suivie. La mosquée omarienne a eu droit à une ambiance morose. Seuls, quelques fidèles ont été trouvés sur place.



À quelques jets de pierre de ce lieu de culte sur l’avenue Malick Sy de la médina, des fidèles rallient la mosquée dénommée ‘’Diakkay Sarakhoulés’’. Ici l’ambiance est tout autre. La prière ne s’est pas tenue, et pour cause, les limiers ont dispersé les fidèles.



Les plus téméraires eux, prieront en petit nombre. Pour les fidèles, la démarche des autorités relève d’une erreur monumentale.



Des situations plus risquées de propagation du coronavirus se produisent au quotidien et rien n’est fait, fustigent ces derniers.



Par arrêté daté du 19 mars, le gouverneur de Dakar a ordonné la fermeture à compter de ce 20 mars de toutes les mosquées de Dakar. La raison est toute simple. La mesure est en application des dispositions portant interdiction provisoire de manifestation et de rassemblement en raison du rythme de progression du coronavirus.