Prière de l’l’Aïd-Al-kebir à la Grande mosquée de Dakar : Le sermon de l’Imam Moussa Samb

L’imam Moussa Samb a délivré son traditionnel « Khudbe » comme à la fin de chaque prière de Tabaski. Après avoir dirigé la prière de l’Aïd Al Fitr à laquelle le premier ministre Amadou Bâ, représentant du chef de l’Etat et le ministre de l’intérieur, Antoine Félix Diome ont assisté, l’imam de la grande mosquée de Dakar est revenu sur l’importance de cette fête et sa portée dans l’Islam.



Dans son sermon, l’Imam est revenu sur les relations entre le père et son fils, prenant exemple sur l'essence de la Tabaski en évoquant la relation entre « Ibrahim et Ismaël ». L’imam invitera les fidèles musulmans à respecter les cinq piliers de l’Islam, particulièrement la prière qui est un facteur fondamental dans la pratique Islamique.



L’imam Moussa Samb de souhaiter à tous les musulmans une bonne fête, saluant au passage la présence des membres du gouvernement qui ont fait le déplacement pour prier dans cette grande mosquée et représenté le président de la République hors du territoire national.