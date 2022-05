Prière de l'Aïd-el Fitr à Lyndiane Jardin : L’imam ratib Thierno Samba Ba insiste sur « l’importance du bon voisinage pour le développement économique d’une société. »

À l’instar des autres localités du pays, la communauté musulmane de Lyndiane Jardin s'est acquittée de la prière de l'Aïd-el Fitr en grande pompe. L’imam dans son sermon, a beaucoup insisté sur les bons rapports que doivent entretenir les populations pour le développement du pays.



« Tous les musulmans sont des frères et le Prophète nous avait invité à raffermir nos liens, nos rapports dans la communauté. Si nous vivons tous dans un même pays, dans un village, dans un quartier, nous devons, nous avons même l’obligation de préserver le bon voisinage, œuvrer pour le raffermissement des liens. Cela est une recommandation divine », laisse entendre l’Imam ratib.



Cependant, Thierno Samba Ba regrette que la situation qui prévaut dans le pays est inquiétante. Car les gens ne respectent plus la dignité humaine et ne veillent plus sur le bon voisinage. Chacun cherche à dévoiler les secrets de son semblable pour le nuire, pour le détruire. Ce qui ne restera pas impuni devant Dieu. « Ce qui se passe présentement dans le pays est inquiétant. Les gens ne respectent plus la dignité humaine. Aujourd’hui on ne veille plus sur les rapports que nous entretenons avec nos semblables. Les gens ne veillent plus sur le bon voisinage. Si nous partageons un pays, le même village ou encore le même quartier, nous devons prêter une attention particulière aux rapports que nous entretenons avec nos semblables pour le développement du pays et le bien être de tous.



Le Prophète (PSL) avait prédit qu’à chaque fois qu’une société arrive à un niveau où personne ne respecte plus son semblable, encore moins les préceptes prescrits par l’Islam, le Bon Dieu ne fera plus descendre sa clémence et sa miséricorde sur cette société. Donc œuvrons pour le maintien des bons rapports dans la société. Que ceux qui ont les moyens aident ceux qui ne l’ont pas. C’est ce qui nous fera avancer », sermonne l’imam Thierno Samba Ba, qui invite le gouvernement sénégalais et la société tout entière à faire de la lutte contre la corruption une arme de guerre.



Car dira-t-il, « si la corruption persiste dans un pays, son développement ne se fera pas facilement. » L’Imam a bouclé son sermon par des prières pour la paix, la cohésion sociale et le développement économique du Sénégal et du monde entier en général...