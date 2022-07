Première sortie médiatique après sa libération : Cheikh Abdoul Mbacké Bara Dolly prend rendez-vous "après la Tabaski"

Libéré ce vendredi matin au profit d'une demande de liberté provisoire introduite par sa défense, le président du mouvement Nekkal Fi Askan Wi s'est prononcé publiquement pour la première fois depuis sa libération.

Revenant sur son arrestation lors d'une visite de remerciement qu'il effectuait chez son frère Serigne Modou Mbacké Bara Dolly, Serigne Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly renseigne qu'il était en mission. Nous étions en mission et la mission est accomplie le reste nous n'en parlerons pas », précisera le député.



Pour les actions politiques sur le terrain politique, l'ex coordinateur départemental de Bokk Gis-Gis à Mbacké prend rendez-vous après la fête de l'Aïd El Kébir, avant de remercier le peuple sénégalais et sa famille pour leur soutien. « Je suis venu, c'est un frère qui représente tout pour le marabout. Nous sommes venu exprimer nos remerciements à tout le monde. Je donne rendez-vous à tous après la fête de Tabaski pour mes activités politiques. Aujourd'hui je ne fais que remercier tous les Sénégalais ainsi que ma famille », confiera le religieux et homme politique...