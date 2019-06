À l'instar de plusieurs localités du pays, la communauté musulmane de Lyndiane Jardin a aussi célébré ce mercredi la fête de l'Aid El Fitr dans la ferveur et l'effervescence.

Une prière qui a été dirigée par Imam Samba Ba, adjoint de I'imam ratib de la localité.

Comme si l'on pouvait si attendre, l'imam dans son sermon a attaqué à la déperdition des valeurs, dans ce contexte marqué par la montée de violence et la crise de conscience dans le pays.

À cet effet, l'imam a invité les fidèles, tous les citoyens d'une façon générale, à un retour vers Dieu, le Tout Puissant.

"Retournons vers Dieu, craignons Allah notre seigneur!" Car, poursuit toujours l'imam Ba dans son sermon devant les nombreux fidèles musulmans qui effectuaient la prière, "quoi que l'on puisse faire si ce n'est pas une bonne œuvre, agréée par Dieu Le Tout Miséricordieux, c'est une œuvre perdue d'avance!"

Sur la division notée dans la célébration de la fête de Korité au Sénégal, Imam Samba Ba estime que "seul Dieu est capable de rassembler tous ses fidèles à un instant donné". Toutefois l'imam prône l'unité entre les frères musulmans et le respect de la charia comme le veut le prophète Mahomed (PSL).

L'imam Samba Ba et le chef du village Pape Cissokho ont saisi cette occasion pour inviter tous les natifs de Lyndiane Jardin et ses environs et toute bonne volonté, à s'approprier les travaux de construction de la grande mosquée de la localité.

" Certes des efforts sont consentis, mais nous voulons plus. Et dans l'unité nous y arriverons", conclut le chef du village, Pape Cissokho.

Des prières ont été formulées pour la paix et la cohésion sociale dans le pays et un peu partout dans le monde...