Prévention routière : Le diagnostic sans complaisance de Hélène Tine suite au drame de Sikilo

La présidente du mouvement sénégalais pour l’éthique et le travail, dans cet extrait de l’émission hebdomadaire sur Dakaractu, a exprimé toute son amertume suite à l’accident qui s’est produit à Kaffrine dans la commune d’arrondissement de Gniby à hauteur du village de Sikilo. Un drame qui a suffisamment frappé les consciences pour faire dire à l’ancienne parlementaire que ce genre d’événement malheureux, doit pousser les autorités et même toute la chaîne du secteur à plus de responsabilité.

L’ancienne porte-parole de l’Alliance des forces de progrès rappelle aux hommes politiques de ne pas privilégier leurs appétits à la place des mesures fortes à apporter pour régler la question de la sécurité routière...