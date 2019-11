Prévention de la torture : L’Observatoire des Lieux de Privation de Liberté reçoit des associations de privation de liberté de Tunis

L’Observatoire National des Lieux de Privation de Liberté dirigée par Josette Marceline Lopez Ndiaye, dans le cadre d’un programme de coopération et d’accompagnement, reçoit l’Association pour la prévention de la torture (APT) et l’Instance nationale de prévention de la torture (INPT) de la Tunisie pour une visite de travail à Dakar du 12 au 15 novembre 2019.

Cette visite de ces organismes de prévention de la torture de Tunis ont, entre autres objectifs, de renforcer les capacités des MNP du Sénégal et de Tunisie à conduire des visites préventives dans les lieux de privation de liberté, en contrôlant la mise en place des garanties légales et procédurales. Cela en mettant l’accent sur les droits des personnes en situation de vulnérabilité.



Selon un communiqué de l'instance sénégalaise, au cours de ce séjour, l’APT assurera une formation conjointe avec la participation des représentants du Mécanisme national de prévention (MNP) du Sénégal et de celui de Tunisie sur le sujet du « Monitoring de la détention par la Police y compris de la mise en œuvre des garanties fondamentales ».

La même source renseigne que l’ONLPL et ses hôtes procéderont à des visites à la Maison d’Arrêt de Rebeuss et au Commissariat d’arrondissement de Police de Pikine.



À l’occasion, le MNP du Sénégal et de Tunisie procéderont à un partage d’expériences sur la thématique du monitoring des lieux de privation de liberté.