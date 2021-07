Prévention contre le variant Delta : Deux doses de Pfizer et d'Astra Zeneca, efficaces à 88 % et à 67 %. (Étude)

A-t-on le remède du variant Delta qui fait des ravages inquiétants dans le monde ? En tout cas, une étude publiée dans le New England Journal of Medicine et repris par «Reuters» lu à Dakaractu, confirme que deux doses du vaccin Pfizer étaient efficaces à 88 % pour prévenir la maladie symptomatique due au variant Delta, contre 93,7 % pour la variante Alpha.



Le médium précise que deux doses du vaccin d'AstraZeneca étaient efficaces à 67 % contre le variant Delta, contre 60 % rapportés initialement, et à 74,5 % contre le variant Alpha, contre une estimation initiale de 66 % d'efficacité.



Toutefois, l’étude explique que les données en provenance d'Israël soutenaient qu'une première dose de l'un ou de l'autre des vaccins avait une efficacité d'environ 33 % contre la maladie symptomatique du variant Delta. L'étude complète publiée mercredi, a révélé qu'une dose du vaccin de Pfizer était efficace à 36 % et qu'une dose du vaccin d'AstraZeneca l'était à environ 30 %.



Ces nouvelles études semblent rassurer la communauté internationale qui est sur le qui-vive avec cette contamination très rapide du variant Delta devenu l’ennemi numéro 1 des blouses blanches.