Prévention contre le C0vid-19 : L'Agence nationale de la petite enfance invite les familles à la protection et la surveillance des Tout-petits.

Pour faire écho à la batterie de mesures prises par le chef de l’État pour endiguer le Coronavirus, l’Agence Nationale de la Petite Enfance et de la Case des Tout-Petits (ANPECTP) à travers son communiqué du 16 mars 2020, invite tous les personnels des structures de Développement Intégré de la Petite Enfance (DIPE), les familles et les communautés, au respect scrupuleux de ces décisions hautement bénéfiques pour les enfants qui, du reste, sont très vulnérables.



En effet, pour faire face à cette épidémie qui n’épargne personne, "il faut davantage renforcer à tous les niveaux (espace scolaire, familial et communautaire) la prévention et faire preuve de vigilance afin de se protéger de tout risque de contamination du COVID-19" explique la directrice de l'Agence, Thérèse Faye Diouf.

Ainsi, elle demande aux familles, qui sont d'ailleurs, un cadre naturel privilégié de vie et d’épanouissement des enfants, d’assurer la protection de ces derniers dans le respect strict des mesures d’hygiène et de propreté sans lesquelles ils sont exposés à cette menace qui plane sur tout le monde.



Sous ce rapport, une stratégie nationale de lutte contre le COVID-19 est définie par le Gouvernement du Sénégal et largement partagée par les responsables du Ministère de la Santé et de l’Action sociale (MSAS) et les experts du domaine médical. C'est dans ce sens que l'agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits part, décidera à veiller à la bonne exécution de ces mesures au niveau de toutes les structures de prise en charge de la petite enfance, au sein des familles et des communautés, pour une meilleure protection des enfants.



Aussi cette période pourrait-elle être mise à profit pour consolider les apprentissages en lecture et encourager les jeux de société, en évitant ainsi de laisser longtemps les enfants devant les écrans de télévision, de smartphone ou autre. Elle lance enfin un appel à tous les compatriotes à faire preuve de solidarité et de responsabilité pour accompagner les autorités compétentes qui travaillent sans relâche pour protéger les populations contre cette réelle menace planétaire.