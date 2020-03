Prévention Coronavirus : « Le dispositif mis en place au Sénégal, n'existe nulle part au monde » (Dr Malick Diop)

En marge de la Foire internationale des produits africains, le directeur de l’Asepex s’est prononcé sur l’apparition du virus du Coronavirus. Le docteur loue le dispositif mis en place par l’État du Sénégal pour anticiper et prendre en charge le plus rapidement possible un cas suspect. « Le dispositif mis en place par l’État du Sénégal n’existe nulle part au monde. Le Sénégal est l’un des pays qui s’est le mieux préparé pour lutter contre le Coronavirus », conclut le docteur Malick Diop.