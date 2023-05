Pretoria a livré des armes à la Russie, accuse l'ambassadeur américain

L'ambassadeur américain à Pretoria a accusé jeudi l'Afrique du Sud d'avoir fourni un soutien militaire à la Russie, en dépit de sa neutralité déclarée dans le conflit avec l'Ukraine, lors d'une rencontre avec des médias locaux.



Selon Reuben Brigety, les Etats-Unis sont convaincus que "des armes et des munitions ont été chargées" à bord d'un cargo russe, amarré près du Cap début décembre, "avant qu'il ne reparte vers la Russie".



"Armer les Russes est extrêmement grave et nous ne pensons pas que cette question soit résolue. Nous aimerions que l'Afrique du Sud commence à pratiquer sa politique de non-alignement", a-t-il ajouté lors de cette rencontre.



Ses déclarations ont été confirmés à l'AFP par une source présente à la réunion. Mais l'ambassade américaine, contactée par l'AFP, n'a pas souhaité confirmer ni infirmer ces propos.



Questionné sur la fiabilité du renseignement américain au sujet du chargement du navire, l'ambassadeur Reuben Brigety a affirmé qu'elle était solide.



L'accostage du navire dans la plus grande base navale du pays, à Simon's Town, sur la péninsule du Cap, avait suscité une polémique dans le pays avant Noël.



Le principal parti d'opposition, l'Alliance démocratique (DA), avait sommé le gouvernement d'expliquer comment un cargo russe visé par les sanctions occidentales était ainsi autorisé à s'amarrer.



Son chargé des questions de défense, Kobus Marais, s'interrogeait notamment sur les raisons pour lesquelles ce cargo avait accosté dans un port militaire plutôt que commercial et "pourquoi il y a tant de secret" entourant ce bateau.



L'Afrique du Sud n'a pas pris parti après l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022, une guerre qui a déclenché de vastes sanctions occidentales.