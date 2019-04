Prétendue saisie de ses biens : Les précisions de Takamoul Food

La société Takamoul Food s'inscrit en faux contre l'information selon laquelle ses biens auraient été saisis. La Direction a transmis à Dakaractu une précision que nous publions in extenso.



Une information faisant état d’une procédure intentée par la Banque Atlantique contre notre Société TAKAMOUL FOOD a été relayée par le journal Libération. Nous vous informons que TAKAMOUL FOOD SA n’est pas sous le coup d’une procédure contentieuse avec la dite banque où d’ailleurs, elle ne dispose pas de compte bancaire.



Le terrain objet du contentieux entre la Société appartenant à d’ex-actionnaires de TAKAMOUL et la Banque Atlantique était une propriété de TAKAMOUL mais a été cédée à cette Société. En conséquence, la procédure intentée par la Banque Atlantique ne concerne pas TAKAMOUL FOOD.



TAKAMOUL FOOD n’est citée dans cette affaire qu’en sa qualité d’ex-propriétaire et caution hypothécaire sur le terrain objet du contentieux avec la Banque Atlantique.