Présumés Tortures suivis d’homicide involontaire : Les avocats de François Mancabou chargent le procureur de la République…

La famille de feu François Mancabou et le pool d’avocats du défunt ont fait face à la presse ce vendredi pour revenir sur les derniers rebondissements de cette affaire dont les tenants et les aboutissants restent encore incertains, en présence de quelques membres de la famille dont deux sœurs de François, du représentant du roi des mancagne qui suit de très près le dossier et de Seydi Gassama (Amnesty international.)



Dans les locaux d'Amnesty international, ces avocats ont pointé d’un doigt très accusateur le procureur de la République. Ce dernier avait quelques semaines plus tôt effectué une sortie médiatisée assez polémique pour donner sa version des faits sur les conditions ayant conduit au décès de Mancabou. Une version réfutée par la famille et les conseillers de la victime.



En effet, d’après Me Diallo, l’un des avocats de la victime de tortures présumées et de sévices lors de sa garde à vue, l’attitude du procureur Amady Diouf laisserait croire à une volonté de ne pas faire toute la lumière dans cette affaire. Me Diallo estime que « le cas Mancabou devait amener le procureur à une enquête indépendante et impartiale. »



Enfin, citant les nombreuses irrégularités et entraves qu’il a notées dans ce dossier, dont on voudrait leur priver les détails, Me Diallo a fustigé le mutisme voir le mépris envers la famille de François qui, d’après lui, « n’a pas été reçue par le procureur qui n’a jamais appelé un de ses membres ni répondu à un quelconque courrier… Nous ne sommes pas rassurés par l’impartialité du parquet », insiste-il.



Feu François Mancabou est décédé le 13 juillet, en détention, à l’hôpital principal de Dakar. Il avait été interpellé le 17 juin dernier lors de la manifestation interdite de l’opposition. Francois Mancabou était suspecté d’être un membre supposé d’un groupuscule dénommé « forces spéciales »...