Présumées tortures des meurtriers du Major Sané : L’Onlpl ouvre une enquête

L’Observateur National des Lieux de Privation de Liberté (Onlpl) a donné suite aux soupçons d’Amnesty international par rapport à de graves tortures sur les présumés meurtriers du commandant de la brigade de gendarmerie de Koumpentoum, Tamsir Sané. Saisie par Amnesty International, Josette Marceline Lopez Ndiaye, Observateur National des Lieux de Privation de Liberté (Onlpl), a dépêché depuis le 08 août une équipe d’observateurs délégués permanents à la Brigade de gendarmerie de Koumpentoum et à la Maison d’arrêt et de correction de Tambacounda. L’équipe composée d’un commissaire divisionnaire de police à la retraite, d’un inspecteur d’administration pénitentiaire à la retraite et d’un expert en Droits de l’Homme, a pour mission de constater et d’ouvrir une enquête sur les faits allégués. Elle promet qu’au terme de cette mission, un rapport sera dressé et envoyé aux autorités compétentes.