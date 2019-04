Présumée fraude des u17 Guinéens : Débouté par la CAF, Augustin Senghor envisage de saisir le TAS

Suite au recours introduit par le Sénégal, la CAF a finalement débouté le pays de la Téranga, tranchant en faveur de la Guinée. Cependant, même éliminé sur le terrain et par la Caf, le Sénégal aurait décidé de jouer une autre carte. En effet, le président de la Fédération Sénégalaise, Me Augustin Senghor, envisagerait de saisir le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) pour une dernière tentative.



« On n’écarte pas l’idée de porter l’affaire devant le Tas », confie Me Augustin Senghor, le président de la FSF. En attendant, les demi-finales de cette coupe d’Afrique des U17 se joueront à partir de ce mercredi…