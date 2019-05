Présumée Bamboula Financière / Me Augustin Senghor tacle ses détracteurs : "Nous sommes dans un pays qui s’appelle le Sénégal, des gens essaient de créer la zizanie entre la fédération et le ministère"

Après la parution d’un article du quotidien Libération faisant état d’une bamboula financière au niveau de la fédération sénégalaise de football et du ministère des sports, un fait n’aura pas échappé au président de la Fédé Me Augustin Shenghor, qui déplore ce qu’il estime être une cabale doublée d’une tentative de sabotage. « Nous sommes dans un pays qui s’appelle le Sénégal, des gens essaient de créer la zizanie entre la fédération et le ministère », a-t-il fustigé, à l’occasion de la cérémonie de remise du drapeau aux « Lionceaux » U20