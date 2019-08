Présumé viol / Neymar réagit suite au classement sans suite de l’affaire : « Cela restera un chapitre que je n’oublierai jamais durant toute ma vie »

« Cela restera un chapitre que je n’oublierai jamais durant toute ma vie pour plusieurs raisons. La principale étant les "DOMMAGES" causés à ma famille et aux personnes qui me connaissent vraiment. Je vais être honnête et je ne vais pas dire que je suis heureux, mais soulagé. La cicatrice va rester pour me rappeler à quel point l’être humain est capable de faire de bonnes choses, mais aussi des choses "MAUVAISES". Oui, mon monde s’est effondré et je suis allé à terre... mais comme le dit une légende du jiu-jitsu : "Pour beaucoup, le sol est la fin de tout, pour nous ce n’est que le début." Que ce soit le début, non seulement pour moi, mais pour tous ceux qui ont subi ce genre ade fausses accusations et surtout pour chaque femme réellement victime de cet acte. Mon souhait est que vous soyez forts, que vous combattiez et que vous réalisiez tout ce que vous méritez ! Merci à Dieu pour tout » lit-on sur le compte Instagram officiel de l’attaquant du PSG.