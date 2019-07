Présumé scandale du pétrole au Sénégal : Le Forum du Justiciable pour que « toutes les enquêtes s’effectuent avec minutie et transparence pour une meilleure manifestation de la vérité »

Le Forum du Justiciable se réjouit du déroulement des enquêtes en cours visant à éclairer le présumé scandale de corruption révélé par la chaîne publique britannique BBC portant sur la gestion des contrats gaziers et pétroliers.

Le Forum du Justiciable encourage également le Chef de la Division des Investigations Criminelles de ne laisser en rade aucune source et de continuer à entendre sans exception tous les acteurs cités dans ce dossier.

Les autorités judiciaires doivent être à la hauteur des attentes des sénégalais. Elles doivent s’assurer que les enquêtes s’effectuent avec minutie et transparence pour une meilleure manifestation de la vérité.





Fait à Dakar, le 12 Juillet 2019

Le Bureau exécutif