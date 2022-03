Prestations de Ahmet Aidara: la Cnra suspend pour 72 h les programmes de SEN TV et ZIK FM.

La commission nationale de régulation de l'audiovisuel a décidé de la suspension pour 72 heures des programmes de la Sen Tv et de la radio Zik fm. Cela fait suite aux manquements constatés sur la décision de l'organe de régulation d'interdire les revues de presse à Ahmet Aidara. En effet après de multiples interpellations à l'endroit du groupe DMEDIA, relativement à la Revue des Titres de la Presse telle qu'animée sur SenTV et ZIK FM, par Monsieur Ahmed Aïdara, le Régulateur de l'audiovisuel avait décidé d'interdire à ces deux médias, de laisser leur collaborateur, continuer à faire ladite Revue des titres.

Toutefois, cette décision ne semble pas avoir été prise en compte d'autant que Ahmed Aïdara a fait ce jeudi, la revue de presse... Aussi le CNRA a décidé de la suspension des programmes dedits médias pour 72 heures, durant la période allant du jeudi 31 mars 2022 à 18 heures au dimanche 3 avril 2022 à 18 heures. En cas de récidive, après la reprise de la diffusion des programmes de la SEN TV et de la ZIK FM, lesdites chaînes peuvent faire l’objet de sanctions plus lourdes, conformément à la réglementation précise la note.