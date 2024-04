Prestation de serment : quinze nouveaux huissiers stagiaires exhortés à préserver le secret professionnel

Quinze nouveaux huissiers stagiaires ont prêté serment ce lundi 08 avril 2024 au Palais de Justice de Dakar. Ces nouveaux agents d'exécution viennent compléter un énorme gap d'huissier noté dans la corporation. Ainsi, les acteurs ont exhorté les nouveaux exécutants à être fidèles à leur serment et à respecter le secret professionnel.



Selon Me Ibrahima Ndiéguène, Secrétaire de l’ordre des avocats, le serment est important pour un huissier de justice parce que c'est le seul acteur à qui la loi donne la possibilité de venir pénétrer chez vous, saisir vos biens et vous priver de votre quiétude pour exécuter une décision de justice. "Cette puissance que l’État lui confère doit être encadrée. L'huissier doit avoir un comportement irréprochable", a déclaré Me Ndiéguène.



Concernant la préservation du secret professionnel, la robe noire exhorte les nouveaux huissiers à ne pas partager les informations qu'ils connaîtront au moment de leur exécution.



Pour sa part, Me Adama Dia, Président de l’Ordre des huissiers du Sénégal a insisté sur le respect du secret professionnel qui est selon lui, extrêmement important dans l'exercice de leur fonction. El Hadji Malick Ngingue, huissier de justice stagiaire, promet de bien exercer leur travail et à respecter le secret professionnel.