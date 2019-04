Prestation de serment du président Sall : Comment va se dérouler la cérémonie

Le Chef de l’Etat Macky Sall va être investi pour son deuxième mandat demain. Une cérémonie qui va comporter deux parties selon une information disponible sur le site du Conseil constitutionnel.



La prestation de serment est le premier acte de cette cérémonie. Par ce serment, le président de la République prend, « un engagement personnel donc un engagement envers lui-même et un engagement envers toute la collectivité », explique la source



Un engagement de remplir fidèlement la charge liée à sa fonction, d’observer et de faire observer les dispositions de la Constitution et des lois, de consacrer toutes ses forces à défendre les institutions constitutionnelles, l’intégrité du territoire et de l’indépendance nationale et de ne ménager aucun effort pour la réalisation de l’unité africaine, explique la juridiction.



Ensuite vient l’installation du chef de l’État par le Conseil constitutionnel, acte par lequel le président de la République est investi des prérogatives liées à son statut.