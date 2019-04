Prestation de serment : Le Président Sall est arrivé au Centre des Expositions

La grande salle devant accueillir la prestation de serment du président Sall, réélu au terme de la présidentielle du 24 février dernier au premier tour, a déjà affiché le plein. Le président Macky Sall, ses homologues africains conviés à la cérémonie ainsi que les 07 sages du Conseil constitutionnel sont déjà arrivés au Centre des Expositions de Diamniadio et devraient faire leur entrée dans la salle réquisitionnée pour abriter la cérémonie d'investiture.



Pour donner à l'évènement toute la solennité requise, un espace a été aménagé pour le président réélu et les membres du Conseil constitutionnel devant lesquels il doit faire sa prestation de serment en ces termes : "Devant Dieu et devant la nation, sénégalaise, je jure de remplir fidèlement la charge de président de la République du Sénégal, d'observer comme de faire observer scrupuleusement les dispositions de la Constitution et des lois, de consacrer toutes mes forces à défendre les institutions constitutionnelles, l'intégrité du territoire et de l'Indépendance nationale, de ne ménager enfin aucun effort pour la réalisation de l'Unité africaine".



Après cette séquence, les membres du Constitutionnel se retireront. Pour autant, la cérémonie se poursuivra et selon le maitre de cérémonie, le président fera un discours d'investiture suivi des hommages de la première dame.