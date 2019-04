Prestation de serment : L’engagement de Macky Sall, dans ses fonctions de président de la République

‘’Je jure de remplir fidèlement la charge de président de la République du Sénégal d’observer et de faire observer scrupuleusement les dispositions de la constitution et des lois ; de consacrer, tous mes efforts, toutes mes forces à défendre les institutions constitutionnelles, l’intégrité du territoire et l’indépendance nationale ; de ne ménager enfin aucun effort pour la réalisation de l’Unité Africaine’’, a dit le président Sénégalais.



À la fin des propos qui caractérisent son serment, Pape Oumar Sakho, président du Conseil constitutionnel, a installé officiellement le Président de la République du Sénégal, dans ses fonctions. Il sonnait 12 heures 3 minutes...

Macky Sall a été reconduit dans ses fonctions de président de la République du Sénégal à l’issue de la cérémonie de prestation de serment, par le Conseil constitutionnel, ce 2 avril 2019. Dakaractu vous livre ici, l’intégralité de l’engagement pris par le président Sall, devant Dieu et devant la nation Sénégalaise.