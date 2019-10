Prestation de serment : 4 juges consulaires nouvellement installés au tribunal de commerce hors classe de Dakar.

Nommés par l'arrêté n-021675 du et Août 2019 du ministre de la justice, Boubacar Mar, Mactar Cissé, Ibrahima Sow et Mor Seck viennent de prêter serment devant le procureur, le Bâtonnier, leurs familles, entre autres acteurs de la justice, devant le tribunal de commerce hors classe de Dakar.

«Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de les exercer en toute impartialité, de garder scrupuleusement le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un digne et loyal juge», debout devant la barre, la main droite levée, ils ont prêté serment chacun à son tour.

Ces quatre nouvellement nommés, présentent chacun un parcours exemplaire.

Le juge Boubacar Mar est ingénieur en génie rural de profession, expert en marché public, manager, spécialiste et formateur en marché public, ancien membre du conseil de régulation des marchés publics.

Le juge Ibrahima Sow, fondé de pouvoirs principal à la BICIS 20 ans durant, expert et consultant financier pendant 15 ans, chargé de cours au centre de formation et de perfectionnement des établissements bancaires depuis 7ans

Le juge Mactar Cissé : Animateur certifié par l'ONUDI, secretaire permanant de la fédération des transporteurs des produits halieutiques et mareyeurs du Sénégal, président de la commission pêche de la chambre de commerce, vice président du forum permanent de l'Agro alimentaire pour la promotion du "made in Sénégal", chef d'équipe agréé par le FONGID et le PUDC dans la région de Tambacounda.

Le juge Mor Seck : Maitrisard en sciences juridiques, ex directeur général de l'ANAD, conseiller technique au haut conseil de la république, chef du service de recouvrement et du contentieux à la SONAM Assurance pendant 12ans, directeur d'école supérieure de formation professionnelle.

La cérémonie s’est tenue ce mercredi à la salle d'audience du tribunal de commerce hors classe de Dakar.