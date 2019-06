PressAfrik.com : « Une grave attaque » bloque le site

Le journal en ligne PressAfrik.com serait la proie d’une « attaque qui a bloqué le site » depuis plus de 3 heures d’horloge. Selon un communiqué de la direction du journal en ligne, une petite enquête a permis d’indiquer que le site a fait l’objet d’une grave attaque qui a même affecté l’accès au back-office. Selon la même source toujours, l’incident s’est produit juste quelques minutes après la publication des discussions entre les journalistes du site et des confrères de BBC sur l’enquête Petro Tim. Cette attaque aurait donc complètement paralysé le fonctionnement de la rédaction. « Toute notre production est en berne parce que nous n’avons même pas accès à notre back-office. Ce qui est le plus intrigant et bizarre dans cette panne c’est que plus de 60% des sites d’informations sénégalais sont chez le même hébergeur et PressAfrik est le seul site par-là centaine à être inaccessible », lit-on dans la note.

Ainsi PressAfrik de prendre à témoin l’opinion et interpelle directement le Synpics, le réseau des blogueurs, l’Association des éditeurs de la presse en ligne et le Conseil des Diffuseurs et Éditeurs de Presse du Sénégal (CDEPS), mais surtout l’État du Sénégal qui est garant de la sécurité des personnes et des biens sur l’étendue du territoire national. Enfin, la Direction du journal en ligne d’indiquer être en contact direct avec l’hébergeur et se réserve le droit d’intenter toute procédure utile pour faire éclater la vérité sur cette tournure.