Présidentielles en Côte d’Ivoire : Déjà six morts et plusieurs blessés...

Les Ivoiriens se sont rendus aux urnes pour élire leur nouveau président de la République. L’appel au boycott des opposants est respecté par certains ivoiriens qui en lieu et place du vote, sont dans les rues pour protester.



C’est ainsi que selon nos confrères de 7info.ci, six personnes ont trouvé la mort dans des affrontements qui ont opposé les militants du Rhdp du président sortant, Alassane Dramane Ouattara aux partisans de l’opposition à Téhiri, dans la sous-préfecture de Gagnoa.



Le site ivoirien précise que tout est parti lorsqu’un groupe de jeunes proches de l’opposition a tenté d’empêcher tous ceux qui voulaient prendre part au vote de ce samedi 31 octobre.



Subitement, des heurts ont éclaté entre les deux camps. Pis, souligne le site, des armes à feu ont été utilisées tuant six personnes avec plusieurs blessés dénombrés.