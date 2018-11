Présidentielles de 2019/Badara Gadiaga avertit l’actuel régime : « Le 2ème tour est inévitable … Macky Sall n’a qu’à respecter la décision des urnes au soir du 24 février »

À trois mois des échéances présidentielles, le conseiller municipal de la ville de Dakar est sorti de sa réserve ce lundi 26 novembre, pour donner des avertissements à la mouvance présidentielle sur une quelconque tentative de manipulation ou de sabotage des votes lors des élections prévues en février 2019. « Macky Sall n’a qu’à respecter la décision des urnes au soir du 24 février », a déclaré le responsable des jeunes du parti Rewmi dans le département de Dakar. À l'en croire, le Président Macky Sall sait pertinemment que le peuple lui a tourné le dos et que la configuration actuelle du pays lui donne un taux inférieur à 36%.



Badara Gadiaga invite le Chef de l’État à avoir l’élégance de ses prédécesseurs qui ne se sont pas accrochés au pouvoir lorsque le peuple sénégalais s’est souverainement exprimé à chaque année électorale. À ce titre, il exhorte les leaders de l’opposition ainsi que toutes les forces vives de la nation à constituer un bloc pour la sécurisation du processus électoral.



Face à toute la panoplie de mesures prises par l’actuel régime pour « réduire l’opposition à sa plus simple expression », comme l’emprisonnement, l’exil politique et la dénaturation des propos des leaders de l’opposition, Badara Gadiaga prévient les tenants du pouvoir que la campagne de dénigrement des hommes de l’opposition ne prospérera pas.