Présidentielles 2019 / Le lutteur Boy Niang 2 soutient Siré Dia et le président Sall pour une victoire dès le 1er tour

En perspective des prochaines élections présidentielles de 2019, le directeur général de la poste, Siré Dia, continue sa campagne de massification et de mobilisation de son mouvement « En marche vers 2019 And ak Siré Dia Falaat Macky Sall.»

Dans cette dynamique, le Dg de la poste vient de rallier à sa cause un soutien de taille en la personne du lutteur de Pikine Boy Niang 2, le nouveau phénomène de la lutte sénégalaise, connu pour son talent et son impressionnante popularité au sein de la jeunesse sénégalaise. Ainsi, ce dernier a affirmé sa ferme volonté de porter le combat de Siré Dia et du président Sall pour une nette victoire en 2019 dès le 1er tour.