Présidentielles 2019 : « Yalla du fay muk wax, bayi jëf »(Macky Sall)

Macky Sall s’est montré très confiant quant à l’issue des joutes. À Louga, après Tivaouane, Ngaye Mekhé, Mewane, et Kébémer, le président sortant a encore noté la présence d’une forte mobilisation dans le fief de Moustapha Diop et de Aminata Mbengue Ndiaye.



‘’Li ma gis fi ! Sama gayi gissou ma len Mbao, mais naniou fexee ba nangu jeeleu yi (Je les plains. Mais je leur demande d’être surtout fair-play. Ils doivent être sportifs et accepter le choix souverain du peuple. Ndax Ya’Allah du fay muk wax bayi jeuf’’.



‘’Nous sommes confiants ici (à Louga). En réalité, durant les campagnes électorales, le candidat doit se rendre dans toutes les localités. Mais au vu de cette foule, j’estime que ma venue à Louga était inopportune. Cette forte mobilisation est le fruit de votre travail vous les responsables politiques de Louga’’, a déclaré le président Macky Sall.