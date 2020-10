Présidentielle guinéenne : L’ambassade de Guinée au Sénégal prise d’assaut, par des protestataires guinéens.

Les premières tendances des résultats des élections présidentielles de la République de Guinée ont suscité une colère non contenue auprès d’une partie de la population.



À Dakar, au rond-point Mermoz faisant face à la cité Keur Gorgui, les guinéens sont sortis massivement pour manifester leur désaccord concernant les résultats. Ils accusent le président Apha Condé, de vouloir perpétrer un « hold-up électoral de plus ».



En ce moment précis ils sont en confrontation avec les forces de défense qui les empêchent d'accéder aux locaux de l’ambassade de la République de Guinée située non loin de leur lieu de manifestation...