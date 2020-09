Présidentielle guinéenne : Alpha Condé a déposé sa candidature pour un 3ème mandat.

Ceux qui croyaient que le président guinéen, Alpha Condé n’allait pas briguer un 3ème mandat, peuvent déchanter. En effet, le président sortant vient de confirmer sa candidature en officialisant le dépôt de son dossier, ce 3 septembre, devant la Cour constitutionnelle du pays.



« J'ai déposé mon dossier de candidature à la Cour Constitutionnelle pour l'élection présidentielle du 18 octobre prochain. C'est un rendez-vous du devoir avec la Guinée et les Guinéens », a mentionné dans un court message qu'il a posté sur son compte officiel facebook a indiqué Africaguinée.



Alpha Condé avait mis mercredi un terme définitif à des mois d'ambiguïté en confirmant être candidat à sa succession pour un 3ème mandat présidentiel consécutif, malgré une contestation qui a coûté la vie à des dizaines de citoyens du pays.



Selon le Front national de défense de la constitution (FNDC), un jeune homme a perdu la vie, mercredi, en marge d'échauffourées qui ont éclaté à Conakry après l’annonce du président sortant, a relevé l’Agence France-Presse.



Collectif de partis, de syndicats et de membres de la société civile, le FNDC mène depuis l'année dernière une campagne contre la révision constitutionnelle adoptée en mars à l'issue d'un référendum controversé et émaillé de violences qu’il dénonce comme un coup d'État institutionnel.



La nouvelle Constitution, comme la précédente, limite le nombre des mandats présidentiels à 2. Du côté des partisans et alliés de Condé, le changement de la loi fondamentale remet les compteurs à zéro et donc permet bel et bien à celui-ci de se présenter à la présidentielle du 18 octobre.



Âgé de 82 ans, Alpha Condé est le quatrième candidat à avoir déposé officiellement son dossier pour le scrutin du 18 octobre après l'économiste et ancien ministre Ousmane Kaba du Parti des Démocrates pour l'Espoir, l'avocat et ex-ministre Abdoul Kabélé Camara du Parti guinéen pour le Développement et l'ex-ministre et ancien économiste au FMI Ousmane Doré du Mouvement national pour le Développement.



Après 2 quinquennats passés à la tête de la Guinée, Alpha Condé révolu, veut à nouveau rempiler. S’il est réélu au soir du 18 octobre, il fera 6 ans de plus à la tête du pays.