Présidentielle française/Circonscription de Dakar : Eric Zemmour détrône Marine Le Pen, Mélenchon premier choix des expatriés français

Le premier tour de la présidentielle française a livré son verdict dimanche, en début de soirée. Ce sont Emmanuel Macron et Marine Le Pen qui participeront à la finale le 24 avril prochain. Le candidat de la République en marche, par ailleurs président sortant, a obtenu 27% des suffrages exprimés. Quant à elle, Marine Le Pen partie à ces élections sous la bannière du Rassemblement national a convaincu 23% de l'électorat français. Le leader de la France insoumise, Jean Luc Mélenchon arrive en troisième position avec plus de 21% des suffrages valablement exprimés.

Dans la circonscription de Dakar qui englobe quatre pays, le Sénégal, le Cap vert, la Gambie et la Guinée Bissau, c'est Jean Luc Mélenchon qui remporte la palme. Sur les 4756 votants, il a été le choix de 1838 alors que 1615 ont préféré mettre dans l'urne le bulletin à l'effigie d'Emmanuel Macron. Troisième, Éric Zemmour bénéficie de la confiance de 374 français établis dans cette circonscription électorale, comptant 10 bureaux de vote dont 8 au Sénégal. Le candidat de Reconquête surclasse Marine Le Pen qui s'adjuge 292 voix.

Le polémiste réalise ainsi une prouesse car il prend le dessus sur celle qui incarnait pendant deux élections présidentielles l'extrême droite française. Rappelons que lors de la présidentielle de 2017, Marine Le Pen avait amélioré son score au Sénégal de 182 voix car de 219 en 2012, elle est passé à 398 voix en 2017. L'arrivée d'Eric Zemmour dans la course a donc rétrogradé MLP qui perd entre 2017 et 2022 106 électeurs même si le taux de participation est moins élevé.

Comment cette percée d'Eric Zemmour dans la circonscription électorale de Dakar doit-elle être analysée ? En 2017, les partisans de Marine Le Pen avaient expliqué leur choix par un dégoût des politiciens traditionnels et de leur offre. Celle d'Eric Zemmour teintée de racisme et du rejet de l'autre a-t-elle convaincu ces français qui, même à l'extérieur, auraient bien voulu le voir au bureau de l'Elysée ?