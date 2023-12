Présidentielle en RDC : Des résultats partiels en faveur de Félix Tshisekedi

Le chef de l’Etat sortant, Félix Tshisekedi, vient en tête avec un pourcentage de plus de 80% sur les 2 millions d’électeurs, le tout pour un total de 44 millions de personnes.



Selon les informations du journal « le monde », les résultats provisoires diffusés par la commission électorale nationale indépendante (CENI) le 25 décembre sont en faveur du chef de l’Etat sortant Félix Tshisekedi.Si l’on se réfère sur des chiffres actuels, 1.876 827 votants sont dénombrés sur un total de près de 44 millions d’électeurs inscrits dans l’immense pays d’environ 100 millions d’habitants.



Pour rappel, Félix Tshisekedi est au pouvoir depuis début 2019 et candidat à un second mandat de cinq ans qui d’après la CENI, a réalisé un score de 81,4 %. S’en est suivi l’homme d’affaires et ancien gouverneur du Katanga (Sud-est) Moïse Katumbi (15,18%) et l’autre opposant Martin Fayulu (1,2 %). En ce qui concerne les autres candidats qui étaient une vingtaine, le prix Nobel de la Paix Denis Mukwege n’atteint pas 1%.



A noter que le taux de participation n’a pas été établi par la CENI à cause de multiples problèmes logistiques. Raison pour laquelle, elle a décidé de diffuser progressivement les résultats de la présidentielle le vendredi dernier en simultané avec les législatives, provinciales qui seront publiés plus tard.