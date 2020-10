Présidentielle en Guinée Conakry : « Nous ne reconnaitrons aucun résultat sorti de cette mascarade de la Haute Guinée » (UFDG)

Le parti de l’Union des forces démocratiques de Guinée qui a porté la candidature de Mamadou Cellou Diallo annonce avoir pris la décision de rejeter les résultats issus de la région de la Haute Guinée, accusant le camp de Condé de truquer les élections. Le directeur de campagne de Cellou fait « de graves accusations ». Il persiste que « nous constatons avec beaucoup d’amertume les votes massifs, les bourrages d’urnes dans la région de la Haute Guinée », accuse-t-il.



Il enfonce et déballe, « cela s’est fait, comme ils l’ont fait pour l’enrôlement des mineurs, en plein jour, devant toutes les autorités. Nous avons des vidéos qui montrent qu’une seule personne a pu voter pour 10 à 20 personnes, au vu et su de tout le monde. Ils ont constaté que le taux d’abstention est très élevé dans cette région, parce que la majeure partie des électeurs ne veulent pas voter pour Alpha Condé.»



Cependant "pour compenser ce gap", exhibe Mr Fofana, ils ont décidé de faire voter des gens à la place des vrais électeurs. En plus de ça, il y a des gens qui viennent avec deux cartes d’électeur : la carte qui a été faite pour le scrutin du 22 mars et celle qui a été faite pour cette présidentielle. Ils votent avec les deux cartes.



Ainsi, le camp de Dallein Diallo invite les observateurs et la société civile Guinéenne à dénoncer ces manquements et espère ainsi qu’ils vont relever que c’est tout sauf une élection qui s’est passé dans cette région. Pour notre part en tout cas, nous ne reconnaitrons aucun résultat sorti de cette mascarade. Parce qu’on se rend compte qu’ils sont devenus complètement faux, fait savoir le Dr Fodé Oussou Fofana.