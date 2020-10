Présidentielle en Guinée Conakry : Les mises en garde des Usa à la CENI, aux forces de l'ordre.

Dans un communiqué dont Dakaractu a reçu une copie, l'ambassade des États-Unis d'Amérique basée à Conakry après avoir félicité le peuple Guinéen qui a "exercé pacifiquement son droit de vote", les appelle "à condamner la violence" qui a causé mort d'hommes et "à faire preuve de patience", note le communiqué.



Cependant, après les sorties du camp de Cellou Dalein Diallo proclamant la victoire au premier tour avec des chiffres à l'appui et le démenti du camp de Condé étayé par la publication provisoire des résultats partiels, l'ambassade des États-Unis invite "la Commission électorale nationale indépendante à poursuivre ses efforts pour instaurer un processus électoral crédible et pour que les responsables de la sécurité fassent preuve de retenue, de professionnalisme et de respect des droits de l’homme", poursuit le communiqué...