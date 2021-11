Présidentielle en Gambie : Des 26 candidatures la commission n'en a retenu que 5 dont celle d'Oussainou Darboe.

En marche de la présidentielle du samedi 4 décembre 2021 en Gambie, la commission électorale a publié ce week-end la liste définitive des candidats à la magistrature suprême. Ainsi, sur les 26 dossiers de candidature déposés, il n'en reste que six validés, dont celui du président sortant. De ce fait, Adama Barrow fera face à cinq prétendants de l'opposition et parmi eux, l'opposant farouche au président Yaya Jammeh : Oussainou Darboe.



Les candidats en lice sont : Le président Adama Barrow du National People’s Party, l’avocat Ousainou Darboe de United Democratic Party, Halifa Babacarr Sallah pour le People Democratic Organization and Independent for Socialism, Mama Kandeh pour Gambia Democratic Congress et Abdoulie Ebrima Jammeh pour National Parti de l’unité.



Le président de la Commission Alieu Momar Njie, souligne qu'à part les cinq candidats qui se sont désistés, les 15 autres aspirants n’ont pas rempli tous les critères pour participer au scrutin. "La plupart des dossiers rejetés ne remplissent pas les exigences constitutionnelles fixées par l’article 47 du code électoral qui stipule que chaque candidat doit soumettre une liste de parrainage d’au moins 200 électeurs inscrits dans chaque circonscription"...