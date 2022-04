Présidentielle en France / Anne Hidalgo et Valérie Pecresse : La déroute des partis traditionnels.

Elles ont eu ce dimanche à l’issue du premier tour de l’élection présidentielle française des scores qui n’ont pas été à la hauteur de leur attentes. Valérie Pécresse qui représente Les Républicains a obtenu 4,8% tandis que la socialiste Anne Hidalgo se retrouve avec un score de de mois de 2%. Des résultats qui n’honorent pas ces traditionnels partis de la droite et de la gauche.



En effet, pour la présidente du Conseil régional d'île de France, la différence du score qu’elle a obtenu et celui qu’avait l’ancien Premier ministre qui était par ailleurs candidat en 2017 pour le compte des Républicains, est très profond.



En effet, François Fillon était venu 3e en 2017 derrière Emmanuel Macron et Marine Le Pen avec 20,01% des voix. Avec ce résultat obtenu maintenant par l’ancien ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’État, qui tourne autour de 5%, il serait logique de se poser la question de savoir : Où est passé cet électorat républicain?



Après l’annonce des premiers résultats, la candidate des Républicains estime que « ces résultats sont à la fois une déception individuelle et collective. J’assume en responsabilité, toute ma part dans cette défaite ».

Même désillusion également pour la maire de Paris qui n’a même pu faire mieux que son prédécesseur en 2017, Benoît Hamon qui n’avait que 6,36% des suffrages exprimés à la précédente élection présidentielle française.



Anne Hidalgo a essayé, après sa déroute, de consoler ses électeurs en leur promettant de travailler à unir cette gauche dispersée et qui n’a pu s’unir au moment où il le fallait. Un futur du Parti Socialiste qui suscite tant de questionnements après cette régression qui ne fait que s’accroître.