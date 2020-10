Présidentielle en Côte d’Ivoire : Les graves révélations de l’opposant boycotteur Pascal Affi N’Guessan

Ça sent la braise en Côte d’Ivoire. Avant la fermeture des bureaux de vote, l’opposant Pascal Affi N’Guessan rejette en bloc l’élection. Face à la presse Ivoirienne, l’opposant affirme « qu’il n’y a pas d’élection en Côte d’Ivoire ». Une décision prise par la plateforme de l’opposition.



« Quel que soit le résultat de cette élection, nous ne nous sentons pas concernés par ce qui s’est passé. Dans la forme, il n’y a pas eu d’élection en Côte d’Ivoire. Dans le fond, nous pouvons dire qu’avec les informations qui nous été ont transmises, nos compatriotes ont boudé dans leur très grande majorité l’opération qu’a tentée monsieur Ouattara ce jour. Ce scrutin du jour est une parodie d’élection d’autant plus que la Commission électorale indépendante (CEI) qui est inféodée de proches du pouvoir n’a pas été réformée. Le Conseil constitutionnel, est à la solde du président sortant », a déclaré Pascal Affi N’guessan, porte-parole de la plate-forme de l’opposition ivoirienne en fin d’après-midi, avant la fermeture des bureaux de vote ce samedi 31 octobre 2020 à Cocody, Abidjan.



Pour rappel, les candidats Henri Konan Bédié et Affi Nguessan, respectivement président du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (Pdci) et du Front populaire ivoirien (FPI), n’ont pas pris part au scrutin du jour, conformément à leur mot d’ordre de "désobéissance civile".