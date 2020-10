Présidentielle en Côte d'Ivoire : Le point sur un scrutin plus ou moins mouvementé.

Ce samedi, un peu plus de 7 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes pour départager quatre prétendants à la présidentielle. Il s'agit de Kouadio Konan Bertin, Pascal Affi N'Guessan, Henri Konan Bédié du rassemblement des Houphoütistes pour la démocratie et la paix et du président sortant Alassane Dramane Ouattara.



Il faut rappeler que le principal chef du parti de l'opposition Henri Konan Bédié de même que l'ancien Premier ministre de Laurent Gabgbo, Pascal Affi N'Guessan, ont appellé au boycott du scrutin qu'ils estiment avoir beaucoup d'irrégularités.

Toutefois, cela n'a pas empêché le scrutin de se dérouler et d'ailleurs, les principaux bureaux de vote ont déjà fermé leurs portes il y'a un peu plus d'une heure maintenant.

Le vote s'est déroulé dans le calme. Aucun chiffre officiel n'est encore avancé.



L'opposition a tenu un point de presse dans lequel, un des membres de l'opposition, Pascal Affi N'Guessan réaffirme "qu'il n'y a pas d'élection aujourd'hui car, pour lui, c'est un scrutin loin d'être crédible".

L'opposition s'est donc basée sur les incidents qui ont émaillé ces élections pour fustiger ce vote.

Il faut se rappeller que les routes ont été bloquées pour empêcher l'acheminement du matériel de vote, des bureaux de vote aussi, ont été bloqués pour empêcher les citoyens de voter.



Un point de presse du parti au pouvoir est attendu et surtout, l'appreciation globale du président sortant, Alassane Ouattara, qui s'est d'ailleurs exprimé antérieurement sur certains incidents qui se sont déja produits. "J'appelle tous mes citoyens optant pour la paix et la démocratie à se rendre aux urnes et à procéder à leur devoir citoyen" avait lancé le président sortant.



D'autre part, la commission éléctorale indépendante (CEI) a aussi pris la parole pour minimiser en estimant que "seuls 30 à 40 bureaux de vote ont été saccagés. Donc, le ratio, selon la CEI est insignifiant".



Elle est toutefois attendue d'ici la soirée pour donner les chiffres de participation globale.