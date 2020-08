Présidentielle en Côte d'Ivoire : ADO investi ce samedi.

Le président sortant Alassane Dramane Ouattara est visiblement bien parti pour prendre part à l'élection présidentielle qui se tiendra le 31 octobre prochain. En effet, il sera investi ce samedi pour la quête d’un 3e mandat qu’une bonne partie de la population ivoirienne juge anticonstitutionnel.



À travers cette investiture, le président Ivoirien entend démontrer sa popularité et espère recevoir des milliers de personnes au stade Félix H. Boigny. Ainsi, il veut reprendre la main au moment où les débats sont axés ces dernières semaines autour de la 'légalité' du 3e mandat.



Il faut rappeler que la constitution de 2016 limite à 2 les mandats. Seulement, Alassane D. Ouattara et ses camarades de parti pensent que l'adoption de cette nouvelle constitution remet le compteur à zéro et qu'il ne s'agirait plus que du 1er mandat de la troisième république. Une analyse qui est loin d'être acceptée par l'opposition selon laquelle cet éventuel 3e mandat reste illégal.