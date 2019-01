Présidentielle du 24 Février : Macky Sall veut une "organisation parfaite"

Le Chef de l’Etat a insisté mercredi à Dakar sur la nécessité pour le gouvernement de prendre toutes les dispositions requises afin d’assurer un déroulement normal de la campagne électorale et une parfaite organisation de la présidentielle du 24 février prochain, a appris l’APS.



"Le président de la République a demandé au Gouvernement de prendre toutes les dispositions techniques, administratives, logistiques, audiovisuelles et sécuritaires requises, en vue d’un déroulement normal de la campagne électorale", rapporte le communiqué du Conseil des ministres tenu le même jour au Palais de la République.



Il s’agit également d’assurer une parfaite organisation de l’élection présidentielle du 24 février 2019 sur l’ensemble du territoire national et à l’étranger, souligne le document transmis à l’APS.



Les électeurs sénégalais sont notamment appelés aux urnes le 24 février prochain pour élire un président de la République.