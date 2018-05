Présidentielle de 2019 : le mouvement « Consensus Citoyen pour la République » pose le débat pour un scrutin apaisé

Le mouvement « Consensus Citoyen pour la République » anticipe déjà sur la présidentielle de 2019. Convaincu qu’au regard des nombreux protagonistes et le contexte difficile, les risques peuvent être énormes, le mouvement dirigé par notre confrère Abdoulaye Fofana Seck réunit des hommes et femmes de secteurs d’activités différents pour agiter la réflexion. Pour son douzième anniversaire, le mouvement a choisi le thème : « Une élection présidentielle apaisée en 2019 : Gage pour une démocratie à la hauteur de l’histoire politique du Sénégal ». Cela, afin d’apporter encore sa contribution « au dialogue, à la concertation, et à l’accession pacifique à l’émergence d’une citoyenneté responsable, à la consolidation de la démocratie et à l’ancrage des valeurs de la République », son principal crédo.