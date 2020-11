Présidentielle aux États-Unis : Donald Trump veut se déclarer vainqueur le plus tôt possible.

"On ne peut pas laisser ça traîner des jours ou des semaines...", voici le discours du président sortant des États-Unis, Donald Trump, qui pense que les résultats devraient être donnés ce soir. Pour le locataire actuel de la maison blanche, "les États-Unis ont un jour précis, c'est le 3 novembre".



Une première indication sur l'avenir de Donald Trump pourrait être apparente quelques heures plus tard où la Floride sera autorisée à donner les premiers résultats. On pourrait considérer que si Donald Trump ne gagne pas la Floride, cela sera difficile pour lui de faire face à Joe Biden.



En cas de victoire en Floride pour Trump, la compétition continue pour les deux candidats. Toutefois, cela ne signifie guère que l'actuel président a gagné les élections.



Ainsi, il faudra voir dans les autres lieux tels que Miami, la Caroline du Nord, la Georgie, l'Arizona, de même que le Texas où se jouera d'ailleurs la bataille entre les Texans des villes et ceux des campagnes.



D'autre part, le fait que Donald Trump réclame la proclamation des résultats cette nuit reste inquiétante. Il souhaite s'annoncer vainqueur le plus tôt possible pour échapper au décompte du vote par correspondance. Le risque d'embrasement de la rue sera très élevé.