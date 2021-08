Présidentielle au Cap-Vert : Le candidat José Maria Neves a lancé sa campagne à Dakar.

En visite en terre sénégalaise depuis le 27 août, le candidat aux élections présidentielles du 27 octobre au Cap-Vert, le Dr José Maria Neves (JMN) a rencontré ce 28 août, la communauté cap-verdienne du Sénégal. Dans le cadre du lancement de sa campagne présidentielle, il a choisi de s'entretenir avec la diaspora avec un accent particulier sur les attentes de celle-ci.



Premier ministre du Cap-Vert durant 15 ans soit 3 mandats successifs, JMN a expliqué que son déplacement au Sénégal reste motivé par le fait qu'il veuille travailler à renforcer les relations d'amitié avec le Sénégal. Cela doit forcément passer par l'appui de la communauté cap-verdienne du pays estimée à 50.000 ressortissants dont 2.000 seulement qui participent au processus électoral cap-verdien. Il promet, une fois élu de faciliter aux cap-verdiens de la diaspora, l'accès à une documentation pour pouvoir bénéficier de la nationalité. Dans son programme de campagne, JMN accorde une place importante à la reconstruction de son pays.



"La pandémie a provoqué une grande dévastation économique et sociale. Ma priorité sera de reconstruire le Cap-Vert, garantir la croissance économique, la création d'emplois et de combattre les inégalités sociales", a-t-il déclaré. Il entend, également, redynamiser les secteurs de la santé, de l'éducation, de l'agriculture, de la technologie et promet de relancer l'investissement pour un renouveau du Cap-vert.