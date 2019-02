Présidentielle apaisée : Le Forum du justiciable lance son slogan

Le Forum du Justiciable a lancé un slogan pour contribuer à sa facon à l’instauration de la paix durant la campagne. En effet, conscient que le scrutin présidentiel constitue une étape clé de la vie démocratique de notre nation et fidèle à sa dynamique de contribuer à un processus électoral paisible, libre et crédible, le FJ a lancé le slogan : « Pour une élection apaisée, la jeunesse s'oppose à la violence ».

Le lancement de ce slogan va être accompagné à partir du Mardi 5 Février 2019, à Dakar et à l'intérieur du pays, par une vaste campagne de sensibilisation à l'endroit de la jeunesse. « Il s'agira de mettre en place une caravane qui sillonnera les villes et les quartiers, des panels d'échanges avec les jeunes... » explique le Forum du justiciable. Qui pour finir, appelle l’ensemble des jeunes dans les partis politiques ou coalitions de partis, à ne pas recourir à la violence et à privilégier, pour toute contestation, les voies légales et pacifiques.